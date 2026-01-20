الداخلية تستعرض خطط مكافحة «الهجرة غير الشرعية»

نفذت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، قرار وزير الداخلية رقم 1633 لسنة 2025 بشأن تكليف عميد ادريس صالح بمهام مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وبعد إتمام عملية التسليم والاستلام من قبل اللجنة المكلفة، عُقد صباح اليوم الثلاثاء بديوان الوزارة اجتماع تنسيقي ضم المدير الجديد وعددًا من مديريات الأمن والأجهزة والإدارات التابعة للوزارة.

وجاء الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي وتوحيد الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ومناقشة السبل العملية لتطبيق السياسات والخطط المعتمدة لمواجهة هذه الظاهرة.

وأكد الحضور على أهمية التعاون بين مختلف الإدارات لضمان تحقيق أهداف الوزارة في حماية الحدود ومكافحة الشبكات غير الشرعية للهجرة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المعنية.