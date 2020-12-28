الداخلية تستعرض دور الهيئة الطرابلسية وآلية عملها داخل العاصمة

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، رئيس الهيئة الطرابلسية عبد الحفيظ البلعزي.

وتم خلال اللقاء الذي عُقٍد بديوان الوزارة في طرابلس، استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما أعطى رئيس الهيئة الطرابلسية للوزير نبذة مختصرة حول دور الهيئة وآلية عملها والدور الذي تقوم به داخل مدينة طرابلس، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وحضر اللقاء عضوي الهيئة حسام باشا إمام وراغب محمد المبروك.

يُشار إلى أن الهيئة الطرابلسية هي تجمع أهلي وهيئة اجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني وعدد من النشطاء والخبراء والأعيان من مدينة طرابلس.