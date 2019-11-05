الرئيسية | ليبيا

الداخلية تستعرض سير العمل بمديرية أمن سرت

عين ليبيا | آخر تحديث: 5 نوفمبر 2019 - 21:21
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
اللقاء ناقش عدد من المواضيع الأمنية المُتعلقة بسير العمل داخل مديرية أمن سرت. [داخلية الوفاق]
استقبل وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق العميد خالد مازن”، الثلاثاء، مدير أمن سرت العميد الصديق بن سعود.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء ناقش عدد من المواضيع الأمنية المُتعلقة بسير العمل داخل مديرية أمن سرت، والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه المديرية وإيجاد الحلول الناجحة لحلحلتها.

كما قدم مدير الأمن خلال اللقاء درع للوكيل باسم منتسبي المديرية، بمناسبة الذكرى 55 ليوم الشرطة الليبيـة وعلى الجهود التي يبذلها الوكيل للرفع من أداء العمل الأمني داخل الوزارة.

محتوى ذو صلة
«المشري» يناقش ورئيس اتحاد البرلمان الدولي الأوضاع السياسية في ليبيا

هذا وقام مدير أمن سرت، في وقت سابق، بتقديم درع باسم منتسبي المديرية، لوزيـر الداخلية المفوض فتحي باشاغا، وذلك بمناسبة الذكرى 55 ليوم الشرطة الليبية، وعلى المجهودات التي يبذلها الوزير من أجل الرقي بالعمل الأمني في كافة المكونات التابعة لوزارة الداخلية.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن