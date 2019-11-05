الداخلية تستعرض سير العمل بمديرية أمن سرت

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء ناقش عدد من المواضيع الأمنية المُتعلقة بسير العمل داخل مديرية أمن سرت، والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه المديرية وإيجاد الحلول الناجحة لحلحلتها.

كما قدم مدير الأمن خلال اللقاء درع للوكيل باسم منتسبي المديرية، بمناسبة الذكرى 55 ليوم الشرطة الليبيـة وعلى الجهود التي يبذلها الوكيل للرفع من أداء العمل الأمني داخل الوزارة.