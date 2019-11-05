الداخلية تستعرض سير العمل بمديرية أمن سرت

استقبل وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق العميد خالد مازن”، الثلاثاء، مدير أمن سرت العميد الصديق بن سعود.
وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء ناقش عدد من المواضيع الأمنية المُتعلقة بسير العمل داخل مديرية أمن سرت، والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه المديرية وإيجاد الحلول الناجحة لحلحلتها.
كما قدم مدير الأمن خلال اللقاء درع للوكيل باسم منتسبي المديرية، بمناسبة الذكرى 55 ليوم الشرطة الليبيـة وعلى الجهود التي يبذلها الوكيل للرفع من أداء العمل الأمني داخل الوزارة.
هذا وقام مدير أمن سرت، في وقت سابق، بتقديم درع باسم منتسبي المديرية، لوزيـر الداخلية المفوض فتحي باشاغا، وذلك بمناسبة الذكرى 55 ليوم الشرطة الليبية، وعلى المجهودات التي يبذلها الوزير من أجل الرقي بالعمل الأمني في كافة المكونات التابعة لوزارة الداخلية.
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