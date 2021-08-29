الداخلية تستعرض سير العمل بمصلحة أمن المرافق والمنشآت

عُقِد اليوم الأحد، الاجتماع الثاني لكافة مدراء الفروع بمصلحة أمن المرافق والمنشآت، بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد، وبرئاسة رئيس المصلحة عميد منير بالأعمى.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بصالة الاجتماعات بالمصلحة في طاربلس، مناقشة المشاكل والعراقيـل والصعوبات التي تواجه المصلحة في أداء عملهـا، والمشاكل التي تعرض لها أعضاء المصلحة خلال الفترة الماضية ووضع الحلول العاجلة من أجل تذليل كافة العقبات التي تعترض سير العمل.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشـة القوة العموميـة للفروع والإدارات وكذلك تطوير عمل المصلحة وفق اختصاصاتها.

هذا وتم التأكيد على ضرورة عقد اجتماعـات دوريـة بالمنتسيين ومحاضـرتهم وتلقينهم الواجبـات الملقـاة على عاتقهم في تأمين مواقع الحراسة، والتشديد على ضرورة الضبط والربط والقيافة وتأدية المهام المكلفين بها على أكمل وجه خدمةً للصالح العام، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.