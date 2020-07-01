الداخلية تستعرض سير العمل بمنفذ غدامس الحدودي

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد خالد مازن، اجتماعا مع مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عميد صلاح الحريزي ومدير منفذ غدامس الحدودي.

وناقش الاجتماع أوضاع المنفذ الحدودي والصعوبات التي تواجه سير العمل به، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

واستعرض مدير الإدارة العامة للمنافذ الإجراءات والجهود التي تبذلها الإدارة في تسيير العمل بالمنفذ وتذليل كافة الصعاب الراهنة.

من جانبه أكد وكيل وزارة الداخلية على أهمية منفذ غدامس الحدودي وضرورة وضع الترتيبات اللازمة لحلحلة كافة المشاكل التي تعترض سير العمل به.