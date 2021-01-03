الداخلية تستعرض مع تجمع «التبو» الأوضاع الأمنية في الجنوب

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأحد، بمكتبه في العاصمة طرابلس، رئيس تجمع التبو حسين الشريف، والوفد المرافق له.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن باشاغا تأكيده، على ضرورة بسط الأمن والأمان داخل ربوع الجنوب الليبي والمجاهرة به لضبط كافة الظاهر السلبية والهدامة التي من شأنها تهدد أمن البلاد عامة والأمن الوطني خاصةً، لكي يعم الأمن كافة مناطق الجنوب الليبي وكل مناطق ليبيا, وينعم المواطنين بالأمن والطمأنينة، وفق قوله.

وأعطى وفد التبو لوزير الداخلية نبذة حول الأوضاع الأمنية في المنطقة وما يعانيه الجنوب الليبي من عراقيل وصعوبات تمس الحياة اليومية للمواطن.