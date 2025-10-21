الداخلية تشدد الإجراءات على المنافذ لمنع حمل مستندات السفر من قبل غير أصحابها

نبهت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إلى قيام بعض مندوبي الشركات الخاصة العاملة في مجال الخدمات السياحية والسفر بحمل مستندات سفر تخص مواطنين أثناء عبورهم المنافذ، مما تسبب في حجز هذه المستندات من قبل بعض الدول واتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

وأكدت الوزارة، بناءً على تعليمات وزير الداخلية المكلّف، منع خروج أي مستندات سفر من المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية إلا بحوزة أصحابها شخصيًا.

وشددت الوزارة على تعميم هذه التعليمات على جميع المنافذ، محذرة من السماح بخروج مستندات السفر التي لا يحملها أصحابها، مع تطبيق المساءلة القانونية بحق المخالفين.

ودعت الوزارة جميع الشركات السياحية ومكاتب الخدمات إلى الالتزام التام بهذه الإجراءات حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان تطبيق القوانين.