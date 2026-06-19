الداخلية تشدد الرقابة على المنافذ وتكشف «عمليات تهريب»

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، أن دوريات مكتب رأس اجدير التابع للإدارة العامة للدعم المركزي تواصل، تنفيذ مهامها الأمنية وعمليات التفتيش المكثفة في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى فرض الأمن وإحكام السيطرة الأمنية على طول الشريط الحدودي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الدوريات تعمل بشكل مستمر وعلى مدار الساعة لضبط المخالفات المرتبطة بعمليات تهريب السلع عبر المنفذ الحدودي، حيث تمكنت من رصد وضبط عدد من المواد والسلع المعدة للتهريب، والتي كانت مخبأة داخل مركبات بطرق غير قانونية أثناء محاولات عبورها.

وأكدت وزارة الداخلية – ليبيا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الأمنية على المنافذ الحدودية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني ومنع عمليات التهريب.

ويأتي هذا التحرك في ظل تشديد الإجراءات الأمنية على المنافذ الحدودية الغربية لليبيا، خاصة منفذ رأس اجدير الذي يُعد أحد أهم النقاط الحيوية في حركة العبور والتجارة بين ليبيا وتونس، ما يجعله محورًا رئيسيًا لعمليات المراقبة والتفتيش الأمني المستمر.