الداخلية تشرع في تفعيل النظام الإلكتروني لإصدار الحالة الجنائية

أجرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، الاختبارات النهائية للنظام الإلكتروني لإصدار الحالة الجنائية، وذلك استعداداً لتسليمها لجهاز المباحث الجنائية لإدخالها حيز التنفيذ الفعلي.

وأفادت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الاختبارات التي قام بها مدير عام مركز المعلومات والتوثيق عقيد البهلول شنانة رفقة الفريق الفني المكلف بالعمل على إصدار الشهادة الجنائية، كانت ناجحة وفعالة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخدمة سيتم تفعيلها حاليا في فروع (طرابلس، بنغازي، سبها) وستشمل كافة فروع جهاز المباحث الجنائية خلال الفترة القادمة.