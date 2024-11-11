الداخلية تشرف على نقل المواد الانتخابية إلى مكاتب الإدارة الانتخابية

في إطار استعدادات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء انتخابات المجالس البلدية المقررة يوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2024، لنحو 60 بلدية ضمن المجموعة الأولى من الانتخابات، قامت وزارة الداخلية بتأمين نقل المواد الانتخابية من مخازن المفوضية بطرابلس إلى عدد من مكاتب الإدارة الانتخابية.

وأوضحت الوزارة في بيان على فيسبوك أن “إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بالتعاون مع دوريات إدارة المهام الخاصة ومديريات الأمن، قامت بتأمين نقل المواد الانتخابية من مخازن المفوضية بطرابلس إلى مكاتب الإدارة الانتخابية في مناطق (الجبل 1، الجبل 2، العزيزية، غدامس، الساحل الغربي، بنغازي، النواحي الأربعة) يومي السبت والأحد 9 و10 نوفمبر 2024، وذلك بالتنسيق بين الغرفة الرئيسية لتأمين العمليات الانتخابية والغرف الفرعية بمديريات الأمن”.