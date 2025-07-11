الداخلية تشيد بجهود المختبرات الجنائية.. إنجاز يُعزز منظومة الأمن الوطني

أصدرت إدارة المختبرات بجهاز المباحث الجنائية تقريرها النصفي الأول لعام 2025، والذي يغطي الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو، ويوثق حصيلة الأعمال الفنية والقضايا المنجزة على مستوى مختلف الأقسام والمكاتب التابعة للإدارة.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد القضايا الواردة خلال هذه الفترة بلغ (2844) قضية، أنجز منها (2755) قضية، محققًا نسبة إنجاز عامة بلغت 96.9%، في مؤشر يعكس كفاءة الأداء ودقة العمل في مختلف التخصصات الفنية.

وجاءت تفاصيل أبرز الأقسام الفنية كما يلي:

قسم الحرائق والانفجارات: أنجز جميع القضايا الواردة إليه، وعددها (483) قضية، بنسبة إنجاز 100%.

قسم فحص السموم والمخدرات: أنجز (403) من أصل 415 قضية، بنسبة إنجاز 97.1%.

قسم البصمة الوراثية: أنجز (330) قضية بنسبة إنجاز 100%.

قسم التصوير الجنائي: أنجز (134) قضية بنسبة إنجاز 100%.

قسم العلامات والآثار: أنجز (134) قضية بنسبة إنجاز 100%.

قسم التزوير والتزييف: أنجز (41) قضية بنسبة إنجاز 92.7%.

ويبرز التقرير مدى التقدم الفني الذي تشهده إدارة المختبرات، ودورها الحيوي في دعم جهات التحقيق وكشف الحقائق من خلال التحاليل المخبرية الدقيقة والمعتمدة.

من جهتها، ثمّنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية هذه الجهود المتميزة، مشيدةً بكفاءة الكوادر الفنية العاملة، ومؤكدة استمرار دعمها لهذا الجهاز الحيوي، لما له من دور فاعل في ترسيخ العدالة وتعزيز منظومة الأمن الوطني.

ضبط مطلوب في قضيتي تشهير إلكتروني بالمنطقة الوسطى

في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها جهاز المباحث الجنائية في مكافحة الجرائم الإلكترونية، تمكن مكتب مكافحة جرائم تقنية المعلومات بفرع الجهاز – المنطقة الوسطى من ضبط المدعو (ع.م.م)، المطلوب في قضيتي تشهير عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بناءً على أمر قبض صادر عن النيابة العامة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، حيث جرى إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في رصد وتتبع مرتكبي الجرائم الإلكترونية، واتخاذ كافة التدابير القانونية بحقهم، في إطار سعيها الحثيث لحماية المجتمع وصون الحقوق العامة والخاصة.