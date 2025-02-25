«الداخلية» تصدر بياناً بشأن الحرائق في مدينة الأصابعة

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، أنها “تتابع بقلق الحرائق المتكررة التي شهدتها مدينة الأصابعة، والتي أسفرت عن أضرار مادية جسيمة طالت عدداً من منازل المواطنين”.

وأصدر وزير الداخلية المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي، “تعليماته لجهاز المباحث الجنائية بفتح تحقيق عاجل وموسع، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لكشف ملابسات هذه الحوادث وتحديد أسبابها الحقيقية”.

ووفق بيان للوزارة، “تم توجيه فرق متخصصة من وزارة الداخلية، وهيئة السلامة الوطنية، والأجهزة الأمنية إلى موقع الحرائق للمساهمة في عمليات الإطفاء، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم”.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى “التعاون مع فرق الإطفاء والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة، كما حثّت كل من لديه معلومات قد تساعد في التحقيقات التوجه إلى أقرب مركز شرطة والإبلاغ فوراً”.

واكدت الوزارة أنها “لن تدخر جهداً في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أمنهم وسلامتهم”.