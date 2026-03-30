الداخلية تضبط بضائع معدّة للتهريب عبر «رأس جدير»

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ضبط كميات من البضائع المعدّة للتهريب عبر معبر رأس جدير الحدودي، في عملية نفذها أعضاء مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية التابع لجهاز المباحث الجنائية، بحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن المضبوطات تنوّعت بين ملابس وأحذية وشاشات تلفزيونية ودراجات هوائية، إضافة إلى مواد غذائية وسجائر ومكسرات، حيث جرى ضبط جزء منها داخل مركبات مجهزة لأغراض التهريب.

وأضافت أن الجزء الآخر من البضائع عُثر عليه داخل مخازن تقع في أحياء سكنية بمنطقة رأس جدير، في مؤشر على استخدام مواقع متعددة لتخزين السلع قبل تهريبها عبر الحدود.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بالتنسيق مع نيابة مكافحة الفساد صبراتة، حيث جرت إحالة المركبات والمضبوطات إلى قسم مكافحة التهريب بمصلحة الجمارك، لاستكمال التحقيقات وفق الأطر القانونية المعتمدة.

هذا وتشهد المنافذ الحدودية في ليبيا، وخاصة معبر رأس جدير، جهودًا أمنية متواصلة للحد من عمليات التهريب التي تشمل سلعًا استهلاكية ومواد مختلفة، لما تمثله من تأثيرات على الاقتصاد الوطني وتنظيم السوق المحلية، إذ تعمل الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الجهات القضائية والجمركية على تشديد الرقابة وتعقب شبكات التهريب.