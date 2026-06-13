الداخلية تكشف تقبض على متورط بواقعة «إطلاق نار» في الكريمية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، نجاح أعضاء التحري بإدارة القوة والدعم التابعة لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية في ضبط شخص متهم بالتورط في واقعة إطلاق نار استهدفت المواطن معتز مصطفى أحمد الصيد بمنطقة الكريمية.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ رسميٍ أن عملية الضبط جاءت عقب تنفيذ أعمال تحرٍ ومتابعة ميدانية مكثفة، تضمنت جمع المعلومات وتتبع خيوط الواقعة، ما أسفر عن تحديد هوية المشتبه به والوصول إلى مكان وجوده وضبطه.

وبحسب البيان، عثر عناصر الأمن بحوزة المتهم أثناء تنفيذ عملية القبض على سلاح ناري من نوع مسدس عيار 9 ملم.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشتبه به، قبل إحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات المقررة وفقًا للقانون.

وشددت الوزارة على مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها في ملاحقة المتورطين في قضايا إطلاق النار وحيازة الأسلحة غير المرخصة، في إطار خططها الرامية إلى تعزيز الأمن العام وحماية المواطنين وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

هذا وتواصل وزارة الداخلية تنفيذ حملات أمنية وأعمال تحرٍ ومتابعة ميدانية تستهدف مكافحة الجرائم المرتبطة بإطلاق النار وحيازة الأسلحة خارج الأطر القانونية، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأمني والحد من الظواهر التي تشكل تهديدًا لسلامة المواطنين والأمن العام.