الداخلية تطلق «أسبوع المرور العربي» في طرابلس

افتتحت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، فعاليات اليوم العالمي وأسبوع المرور العربي الموحد، الذي يقام خلال الفترة من 4 مايو إلى 10 مايو، تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، وذلك في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، بحضور مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص وعدد من قيادات الوزارة.

وشهدت الفعاليات حضورًا لرجال شرطة المرور، إلى جانب مشاركة أفراد من الحركة العامة للكشافة، حيث جرى إنشاء حديقة مرورية متكاملة تضمنت إشارات وعلامات مرورية وممرات مخصصة للمشاة، في خطوة تستهدف تعزيز الثقافة المرورية لدى مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على فئة النشء.

وتضمنت الأنشطة توزيع إرشادات ونصائح مرورية على المواطنين، إلى جانب التوعية بأهمية الالتزام بقواعد السير واحترام الإشارات والعلامات المرورية، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن برامج التوعية التي تنفذها وزارة الداخلية بهدف رفع مستوى الوعي المروري وتعزيز السلوكيات الإيجابية على الطرق العامة.

وفي ختام الفعاليات، أعربت الوزارة عن تقديرها لجهود رجال شرطة المرور وتفانيهم في أداء مهامهم، مؤكدة استمرار العمل لتعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح.

هذا وتشكل فعاليات أسبوع المرور العربي مناسبة سنوية تهدف إلى تعزيز الوعي بقواعد السلامة على الطرق في الدول العربية، عبر حملات توعوية وأنشطة ميدانية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، خصوصًا الأطفال والشباب.