الداخلية تطور آليات التصدي لـ«تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر»

بناءً على تعليمات وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس اللجنة العليا للهجرة والحدود، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، شارك عضو اللجنة الفنية المعنية بملف الهجرة والحدود في برنامج تدريبي، وذلك بدعوة من مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحزفظ وبناء السلام.

وتناول البرنامج التدريبي استراتيجيات مكافحة تهريب المهاجرين والحد من ضحايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، في إطار الالتزام بأحكام بروتوكول باليرمو، الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز قدرات كوادرها المختصة، وتطوير آليات التعامل مع قضايا الهجرة والحدود بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأممية ذات الصلة.