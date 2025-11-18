الداخلية تعزز الانتشار الأمني في طرابلس لضمان الاستقرار

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تنفيذ خطتها الميدانية داخل العاصمة طرابلس، عبر تكثيف الانتشار الأمني ورفع مستوى جاهزية التمركزات ونقاط الاستيقاف.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود مستمرة للحد من المخالفات وضبط كل ما يخل بالأمن، بما يضمن سلامة المواطنين ويحفظ الممتلكات العامة والخاصة.

ونشرت الداخلية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مقاطع مصورة أظهرت جانبا الجهود في تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس، من خلال تكثيف الدوريات ورفع مستوى الجاهزية، ومتابعة الأوضاع بشكل مستمر لضمان استقرار الأمن وحماية المواطنين.

