الداخلية تعزز جهودها في إدارة «ملف الهجرة»

بناءً على تعليمات وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عُقد اجتماع تنسيقي عبر الدوائر الافتراضية برئاسة رئيس اللجنة الفنية المعنية بالهجرة وأمن الحدود اللواء محمد المرحاني، وبمشاركة ممثلي وزارة الداخلية.

وشهد الاجتماع حضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، إلى جانب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، إضافةً إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجهات المعنية في هذا الإطار.

كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بهدف زيادة وتيرة عمليات الترحيل وتحسين كفاءة التنفيذ، بما يضمن تحقيق نتائج عملية وفعّالة.

وأكد الحضور على أهمية استمرار التنسيق بين الأطراف المختلفة لضمان نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الداخلية الليبية لتعزيز الأمن على الحدود وإدارة ملف الهجرة بما يتوافق مع القوانين الوطنية والدولية.