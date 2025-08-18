الداخلية تعقد اجتماعاً أمنياً لتأمين الانتخابات البلدية وضمان سيرها بسلاسة

ترأس وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء محمود سعيد، اجتماعاً أمنياً ضم مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومديري الأمن بمديريات جنزور والزواية وصبراتة وصرمان والسهل الغربي والعجيلات وزوارة.

وناقش الاجتماع سير العملية الانتخابية في المجالس البلدية بالتنسيق مع المنطقة العسكرية الساحل الغربي والأجهزة الأمنية المختلفة، واستعرض الخطة الأمنية لتأمين المراكز الانتخابية وحماية صناديق الاقتراع.

كما تم بحث أسباب تعثر إجراء الانتخابات في بعض البلديات وسبل معالجتها، فيما شدد وكيل الوزارة على ضرورة ضمان بيئة آمنة للتصويت وعدم السماح بأي خروقات أمنية قد تعرقل المسار الديمقراطي.