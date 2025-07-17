الداخلية تعقد اجتماعاً لتنظيم الاستجابة الإنسانية للمواطنين السودانيين

عُقد اليوم الخميس،بمقر وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، اجتماع تنسيقي لبحث تنظيم الاستجابة الإنسانية للمواطنين السودانيين المقيمين في ليبيا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس اللجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود، وزير الداخلية المكلّف اللواء عماد الطرابلسي، وبرئاسة رئيس اللجنة الفنية اللواء محمد المرحاني.



وشارك في الاجتماع القائم بالأعمال بالسفارة السودانية، ومندوب عن وزارة العمل والتأهيل، وممثلون عن المنظمة الدولية للهجرة، إضافة إلى ممثلين عن قسم متابعة المنظمات الدولية وعضو اللجنة الفنية بوزارة الداخلية.

وناقش الاجتماع آليات تنسيق وتوزيع المساعدات الإنسانية وتسهيل برامج العودة الطوعية، مع التركيز على تجاوز التحديات التي قد تعترض التنفيذ الميداني، بما يضمن استجابة فعالة وذات كفاءة عالية.

وأكد الحضور على أهمية استمرار التعاون بين الجهات الرسمية والمنظمات الدولية، لضمان انسيابية العمليات وتحقيق الأهداف الإنسانية في إطار احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لتطوير آليات الاستجابة الإنسانية وتعزيز الشراكة المؤسسية في ملفات الهجرة والرعاية الإنسانية.