الداخلية تعقد اجتماعاً مع مجموعة «دبلن» لتعزيز التعاون الأمني

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة، شاركت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في الاجتماع الثاني لمجموعة “دبلن المصغرة”.

وضم الاجتماع “ممثلي دول: إسبانيا، هولندا، فرنسا، مالطا، اليابان، رومانيا، النمسا، إيطاليا، واليونان، إلى جانب مشاركة منظمات دولية بارزة، منها بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (EUBAM)، وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)”.

وشهد الاجتماع “مناقشة عدة قضايا محورية، أبرزها دعم طلب وزارة الداخلية برفع العقوبات الدولية المفروضة على بعض المعدات والتقنيات الشرطية التي تعد أساسية لتمكين الأجهزة الأمنية من أداء مهامها بفعالية”.

كما تم التأكيد “على أهمية دعم بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية للدولة الليبية في تأمين حدودها البرية، خاصة الجنوبية”.