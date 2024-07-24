الداخلية تعلن القبض على المتهمين في محاولة اغتيال «مليقطة»

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، القبض على المتهمين في محاولة اغتيال المواطن عبد المجيد مليقطة عن طريق سيارة مفخخة والتي وقعت بتاريخ 14 يونيو 2024 بالقرب من الطريق الدائري الثالث بطرابلس.

وأفادت الوزارة في بيان، بأنها باشرت ومن خلال أجهزتها المختصة في عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات حول الواقعة، وأسفرت الجهود الأمنية عن تحديد هوية 4 أشخاص متهمين في الواقعة والذين تمكنوا من الفرار إلى تونس.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه بفضل الجهود الأمنية التي بذلت من قبل الوزارة تم التنسيق مع السلطات التونسية عن طريق مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، وتم القبض على المتهمين في تونس، والاتفاق على تسليمهم إلى السلطات الليبية، ليتم جلبهم وتسليمهم إلى مكتب النائب العام.

بدوره أعرب وزير الداخلية المكلف لواء عماد الطرابلسي عن شكره وتقديره لنظيره التونسي خالد النوري على التعاون الكامل في ملاحقة وضبط المتهمين في محاولة الاغتيال.

وأكد الطرابلسي أن هناك تنسيقيا كاملا مع مكتب النائب العام الذي يشرف على إجراءات التحقيقات والملاحقة الجنائية للمتورطين من أجل فرض سلطة الدولة والقانون وحماية الوطن والمواطنين.