الداخلية تعلن بدء التحقيق ونقل جثامين الشهداء

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مباشرة اللجنة المُشكّلة بقرار من وزير الداخلية المكلف مهامها التحقيق في واقعة سقوط الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان العامة ومرافقيه، مؤكدة أن أعمال اللجنة انطلقت بالتنسيق والتعاون الكامل مع السلطات المختصة في جمهورية تركيا، مع تبادل جميع المعلومات ذات الصلة بالحادث.

وأوضحت الوزارة أن الفريق المختص يواصل استكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثامين الشهداء إلى أرض الوطن، مع اتخاذ التدابير الفنية المعتمدة لأخذ عينات الحمض النووي DNA من الجثامين، ومقارنتها بعينات ذوي الشهداء، وفق المعايير المعمول بها لضمان دقة التعرف وتوثيق الهوية.

وأشارت إلى أن مهام اللجنة تشمل كذلك مواصلة أعمال البحث والتحري عن حطام الطائرة، في إطار استكمال مجريات التحقيق والكشف عن جميع ملابسات الحادث، وبما يضمن الوصول إلى نتائج دقيقة وشاملة.