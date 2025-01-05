الداخلية تعلن تسجيل 147 حالة وفاة بحوادث السير خلال شهر

أعلنت إدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية،تسجيل 732 حادثًا مروريًا خلال شهر نوفمبر 2024.



وبحسب بيان الوزارة، “أسفرت الحوادث عن 147 حالة وفاة و357 إصابة بليغة و228 إصابة بسيطة، بالإضافة إلى تضرر 1174 مركبة، وبلغت القيمة المالية للأضرار حوالي 6,955,950 دينارًا ليبيًا”.

واكدت الوزارة “ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرقات، واستخدام حزام الأمان أثناء القيادة، والابتعاد عن استخدام الهاتف المحمول، فضلًا عن التأكد من سلامة المركبة بشكل دوري واحترام إشارات المرور”.

ودعت الوزارة “جميع السائقين إلى الالتزام بتعليمات السلامة المرورية للحفاظ على أرواحهم وأرواح الآخرين”.