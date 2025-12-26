الداخلية تعلن عن تحقيق مشترك مع تركيا بسقوط الطائرة العسكرية

أفادت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية بأن لجنة التحقيق في حادثة سقوط الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان العامة ومرافقيه تواصل أعمالها، وذلك بالتنسيق مع السلطات التركية، تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية المكلف، وبهدف استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

وأوضحت وزارة الداخلية أن رئيس لجنة التحقيق وأعضاءها عقدوا اجتماعًا مع قائد قوات الجندرمة التركية، جرى خلاله بحث الإجراءات المتخذة بشأن الواقعة، ومناقشة آليات التعاون الأمني والفني بين الجانبين، بما يضمن سير التحقيق وفق المسارات القانونية المعتمدة.

وأضافت الوزارة أن رئيس اللجنة وأعضاءها انتقلوا إلى مقر النائب العام التركي، حيث عُقد اجتماع موسع تناول سبل التنسيق القضائي وتبادل المعلومات، وأكد النائب العام التركي خلاله استعداده الكامل للتعاون مع اللجنة الليبية، والمشاركة في التحقيقات عبر القنوات الرسمية.

وبيّنت وزارة الداخلية أن الجانبين اتفقا على إرسال الصندوق الأسود وصندوق الاتصالات الخاص بالطائرة إلى دولة ألمانيا، لإجراء تحليل فني دقيق ومحايد، بما يسهم في تحديد أسباب الحادث على أسس علمية.

وأكدت الوزارة أن النائب العام التركي أبدى استعداده لتزويد السلطات الليبية بكافة المستندات وتسجيلات الكاميرات المرتبطة بالحادث، إلى جانب توجيه مذكرة رسمية إلى النائب العام الليبي تتضمن تفاصيل الإجراءات المتخذة والموافقات المتعلقة بالتحقيقات المشتركة.

وفي السياق ذاته، أشارت وزارة الداخلية إلى تزويد السلطات التركية بنتائج تحاليل البصمة الوراثية DNA التي أجراها جهاز المباحث الجنائية في طرابلس لعدد من أسر الشهداء، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية وضمان مطابقة الهويات بدقة.