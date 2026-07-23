الداخلية تعلن فتح باب التجنيد.. تعرف إلى «شروط الالتحاق» بمديريات الأمن

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، فتح باب القبول لتجنيد عناصر جديدة لصالح مديريات الأمن، ضمن خطة دعم القوة العمومية وتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية عبر ضم كوادر جديدة قادرة على تحمل المسؤوليات الأمنية.

وأوضحت الوزارة أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم ليبي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عامًا ولا يزيد على 30 عامًا، إلى جانب تمتعه بحسن السمعة والسيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

كما اشترطت الوزارة ألا يكون المتقدم قد سبق عزله أو فصله من الخدمة بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي، وأن يكون لائقًا صحيًا للخدمة بعد اجتياز الكشف الطبي المقرر، إضافة إلى حصوله على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

وبيّنت الوزارة أن من بين شروط القبول ألا يكون المتقدم متزوجًا من غير ليبية، وأن يجتاز بنجاح الدورة التدريبية التي تُنظم في إحدى مؤسسات ومعاهد تدريب الشرطة، وفق المدة والضوابط التي يحددها قرار وزير الداخلية.

وطالبت الوزارة الراغبين في التقديم بتقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل شهادة الميلاد، وشهادة الإقامة، وشهادة الوضع العائلي، وشهادة حسن السيرة والسلوك، وشهادة الخلو من السوابق، وشهادة المستوى الدراسي، وإثبات الهوية، وإفادة بعدم العمل، إضافة إلى طلب الالتحاق والموافقة الخطية من ولي الأمر والصور الشخصية والملفات المطلوبة.

وأكدت وزارة الداخلية أن قرار تعيين المجندين يصدر عقب تخرجهم من الدورة التدريبية، على أن تُصرف مرتباتهم في الشهر التالي للتعيين.

وحددت مديرية أمن الزاوية مكان استقبال ملفات الراغبين في الالتحاق بقسم التدريب التابع للمديرية، بالقرب من معهد مصطفى كامل في طريق بئر الغنم.

وتأتي خطوة فتح باب التجنيد ضمن جهود وزارة الداخلية لدعم مديريات الأمن وتعزيز الموارد البشرية في القطاع الأمني، من خلال استقطاب عناصر جديدة وفق شروط ومعايير محددة.