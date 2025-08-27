الداخلية تفتح باب التجنيد لصالح إدارة «مكافحة الإرهاب» في مصراتة

في إطار جهود وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى دعم وتعزيز القدرات الأمنية، أعلنت الإدارة العامة للتدريب عن فتح باب التجنيد للالتحاق بالإدارة العامة للعمليات الأمنية – إدارة مكافحة الإرهاب، فرع المنطقة الوسطى/مصراتة.

ويستهدف هذا الإعلان الشباب الليبيين الراغبين في خدمة الوطن ضمن صفوف الأجهزة الأمنية، وذلك وفقًا لجملة من شروط القبول، أبرزها:

أن يكون المتقدم ليبي الجنسية وحسن السيرة والسلوك.

أن يتراوح عمره بين 18 و30 عامًا، وأن يكون لائقًا صحيًا للخدمة.

ألا يكون قد سبق فصله من جهة أمنية أو صدر بحقه حكم في قضايا مخلة بالشرف.

الحصول على شهادة التعليم الأساسي على الأقل، وألا يكون متزوجًا من غير ليبية.

اجتياز الدورة التدريبية المقررة بنجاح.

كما حددت الوزارة قائمة المستندات المطلوبة للتقديم، من بينها:

شهادة ميلاد، إقامة، وضع عائلي، وحسن سيرة وسلوك.

شهادة خلو من السوابق وإثبات المستوى الدراسي.

بطاقة هوية أو جواز سفر ساري.

إفادة بعدم العمل من وزارة العمل والتأهيل.

طلب التحاق كتابي وموافقة ولي الأمر لمن هم دون 21 عامًا.

عدد 8 صور شخصية حديثة، و3 ملفات معلقة.

مكان استقبال الملفات

مقر إدارة مكافحة الإرهاب – فرع المنطقة الوسطى / مصراتة – منطقة السكت، بالقرب من سوق العرب.

وتدعو وزارة الداخلية كافة الراغبين ممّن تنطبق عليهم الشروط إلى التقدم في أقرب فرصة، للمساهمة في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار في البلاد.