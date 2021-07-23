الداخلية تفتح تحقيقاً في أحداث إطلاق النار وسط طرابلس

أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بأنها تابعت عن كثب الأحداث التي حصلت مساء أمس الخميس، التي أدت إلى إطلاق نار كثيف وسط العاصمة طرابلس، بين دوريات تابعة لجهاز دعم الاستقرار وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وعلى أثر ذلك، قام وزير الداخلية المكلف عميد بشير الأمين، بالإيعاز للجهات المختصة بمتابعة البلاغات واتخاذ ما يلزم من إجراءات الاستدلال والتحقيق حول هذه الوقائع، مشدداً على جميع الجهات العمل وفق صحيح القانون.

كما طمأنت الوزارة المواطنين بأن الوضع الأمني مستقر وتم فض الاشتباك ولازلت التحقيقات مستمرة حول مجريات هذه الأحداث لضمان عدم تكرارها.