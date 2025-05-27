الداخلية تفرض سيطرتها.. انتشار أمني واسع في طرابلس

تواصل إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية تنفيذ مهامها المكلفة بها، من خلال تواجد مكثف لعناصرها في خطوط التماس بالعاصمة طرابلس، وذلك في إطار الترتيبات الأمنية المرتبطة بوقف إطلاق النار، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية الأخرى المعنية.

وتواصل الدوريات الأمنية أعمالها انطلاقًا من مركزها الميداني، مع تكثيف انتشارها في المناطق الحيوية بناءً على التعليمات الصادرة، وذلك بهدف ترسيخ حالة الاستقرار وحفظ الأمن العام في العاصمة.

وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في العاصمة طرابلس، عقب التوترات التي شهدتها بعض المناطق مؤخراً.

وتعمل إدارة إنفاذ القانون، ضمن منظومة تنسيق مشترك مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، على تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية المنبثقة عن اتفاق وقف إطلاق النار، بهدف منع أي خروقات، وضمان عودة الحياة الطبيعية إلى الأحياء والمرافق الحيوية.