الداخلية تفعّل خطتها الأمنية في طرابلس.. جولات ميدانية وانتشار مكثف للوحدات

تواصل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، تنفيذ خطتها الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس والمناطق المجاورة، عبر جولات ميدانية وعمليات انتشار أمني موسعة، بهدف تعزيز الاستقرار ومواجهة أي تهديدات محتملة.

وأجرى رئيس جهاز المباحث الجنائية، اللواء محمود عاشور العجيلي، جولة ميدانية موسعة رفقة مدير أمن طرابلس وعدد من رؤساء الأجهزة والإدارات الأمنية، وذلك في إطار تنفيذ ومتابعة الخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس.

وشملت الجولة عددًا من النقاط الحيوية ومواقع التمركزات الأمنية، حيث اطلع اللواء العجيلي على سير العمل الأمني ومدى جاهزية الوحدات المنتشرة على الأرض.

وأكد خلال الجولة أهمية التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية لضمان فعالية الأداء وتحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار داخل العاصمة.

وتأتي هذه الجولة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لتعزيز الأمن ومواجهة أي تهديدات محتملة.

كما تواصل مكاتب وفروع جهاز دعم الاستقرار أداء مهامها في تأمين وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، حيث سير مكتب أبوصرة دوريات أمنية وأقام نقاط استيقاف ليلية ونهارية في عدة مناطق بأبوصرة، تعزيزاً لأمن وسلامة المواطنين.

وعززت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الجمعة، من انتشار دورياتها الأمنية في العاصمة طرابلس، مع تركيز على ميدان الشهداء والمناطق الحيوية المحيطة به، وذلك في إطار تنفيذ الترتيبات الأمنية المعتمدة.

ويأتي هذا الانتشار ضمن جهود مستمرة لتعزيز الاستقرار والمجاهرة بالأمن، وضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين وزوار وسط المدينة.

مدير أمن طرابلس يُجري جولة ميدانية شاملة لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين العاصمة

أجرى مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، مساء اليوم الجمعة، جولة ميدانية موسعة في عدد من المواقع الحيوية والنقاط الأمنية داخل العاصمة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطة الأمنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتأمين المدينة.

ورافق اللواء وهيبة خلال الجولة عدد من رؤساء الأجهزة والإدارات الأمنية، إلى جانب قيادات من مديرية الأمن، حيث اطلع الوفد الأمني على سير العمل في التمركزات ونقاط التفتيش، ومدى جاهزية الوحدات المنتشرة في الميدان.

وأكد مدير الأمن على ضرورة رفع مستوى الجاهزية والتأهب، وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية، لضمان فاعلية الإجراءات المتخذة في حماية الأرواح والممتلكات، وبسط الأمن والاستقرار في طرابلس.

وشدد اللواء وهيبة على استمرار مثل هذه الجولات ضمن خطة العمل الميداني، بما يسهم في دعم جهود حفظ الأمن وتعزيز ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية.

مديرية أمن الجفارة تُعزّز انتشارها الأمني تنفيذاً لخطة وزارة الداخلية

بناءً على تعليمات وزارة الداخلية، وتنفيذاً للخطة الأمنية الصادرة عن مدير أمن الجفارة، اللواء عبدالناصر الطيف، شرعت مديرية أمن الجفارة اليوم الجمعة في تعزيز دورياتها الأمنية داخل نطاق المديرية، بهدف دعم الاستقرار والحفاظ على الأمن العام.

وتتضمن الإجراءات الأمنية تكثيف التمركزات ونقاط التفتيش، إضافة إلى تسيير دوريات راجلة ومتحركة في الشوارع الرئيسية والمواقع الحيوية، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية التابعة للمديرية والأجهزة العسكرية الأخرى، ضمن جهود مشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.