الداخلية تكثف انتشارها الأمني في طرابلس خلال عيد الأضحى

في إطار تعزيز الأمن والاستقرار، كثّفت دوريات إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، من تواجدها وانتشارها داخل العاصمة طرابلس ومناطق التماس، وذلك تزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتهدف هذه التحركات الأمنية إلى فرض النظام العام، ورصد وضبط أي تجاوزات قد تمس الأمن العام، إلى جانب حماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يضمن سلامة المواطنين وطمأنينتهم خلال أيام العيد.

هذا وتُعد إدارة إنفاذ القانون إحدى الإدارات التابعة لوزارة الداخلية، وتُعنى بتنفيذ الخطط الأمنية وتعزيز الانتشار الميداني في مختلف المناسبات، خصوصًا في الأعياد والمناسبات الوطنية التي تشهد كثافة سكانية وحركة مرورية نشطة.

وتأتي هذه التحركات في ظل حرص وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في عموم البلاد، وتأكيدًا على جاهزية الأجهزة الأمنية للتعامل مع مختلف التحديات والمستجدات، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز ثقة المواطنين في أداء المؤسسة الأمنية.