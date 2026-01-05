الداخلية تكثف جهودها للحد من «الهجرة غير الشرعية»

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن ترحيل مجموعة من المهاجرين غير النظاميين من الجنسية النيجيرية عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي، وذلك ضمن تنفيذ البرنامج الوطني المعتمد لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصليةً.

وأوضحت الوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية، والحد من تدفق المهاجرين عبر الأراضي الليبية، بما يسهم في تعزيز الأمن الداخلي وتقليص التحديات الأمنية المرتبطة بهذه الظاهرةً.

وأكدت وزارة الداخلية أن برنامج الترحيل يُنفذ بصورة دورية، ويهدف إلى تنظيم أوضاع المهاجرين، والتخفيف من الأعباء الأمنية والاقتصادية الناتجة عن الهجرة غير القانونيةً.

وأشارت الوزارة إلى استمرار التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في الدول المصدّرة للهجرة، لضمان عودة المهاجرين إلى أوطانهم بطريقة آمنة ومنظمة، وبما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق المصلحة العامةً.