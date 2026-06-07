الداخلية تكثف حملاتها في «رأس اجدير» وتضبط مخالفات واسعة

تواصل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، تنفيذ إجراءات أمنية مشددة داخل منفذ رأس اجدير الحدودي، في إطار خططها الرامية إلى تعزيز الأمن وفرض سيادة القانون في المنافذ البرية، وذلك وفق ما أفادت به وزارة الداخلية الليبية.

وأوضحت وزارة الداخلية الليبية أن مكتب الدعم المركزي رأس اجدير، التابع للإدارة العامة للدعم المركزي، يواصل تنفيذ حملات تفتيشية وأمنية داخل المنفذ، أسهمت في تسجيل انخفاض ملحوظ في أعداد المركبات المتهالكة والمخالفة، وهو ما يعكس التزام المسافرين بالتعليمات والإجراءات المعمول بها داخل المنفذ.

وفي سياق متصل بمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، تواصل الدوريات الأمنية عمليات تفتيش دقيقة للشاحنات والمركبات العابرة، حيث جرى إزالة الخزانات الإضافية والصهاريج المحورة التي تُستخدم في تهريب الوقود، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكدت وزارة الداخلية الليبية أن هذه الحملات مستمرة بشكل منتظم على مدار الساعة، في إطار خطتها الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وتأمين المنفذ الحدودي وضبط الحركة عبره.

هذا ويشكّل منفذ رأس اجدير أحد أهم المنافذ الحدودية بين ليبيا وتونس، ويُعد محورًا رئيسيًا لحركة المسافرين والبضائع، ما يجعله نقطة حساسة تتطلب إجراءات رقابية وأمنية مستمرة للحد من التهريب والمخالفات.