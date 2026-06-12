الداخلية تكثف حملات ضبط «العمالة الوافدة» المخالفة في تاجوراء

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عبر مديرية أمن تاجوراء، استمرار تنفيذ الخطة الأمنية الموجهة لضبط العمالة الوافدة المخالفة لقوانين الإقامة والهجرة، وذلك في إطار تعزيز الأمن العام والحد من المخالفات المتعلقة بتواجد العمالة بشكل غير قانوني.

وأوضحت الوزارة أن الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن تاجوراء تواصل تنفيذ حملات ميدانية تستهدف رصد وضبط العمالة الوافدة التي لا تستوفي الإجراءات القانونية المعتمدة للإقامة داخل البلاد، ضمن جهود تهدف إلى فرض النظام وتطبيق القوانين النافذة.

وأسفرت الحملة الأمنية عن ضبط عددٍ من المخالفين لقوانين الإقامة والهجرة، حيث جرت إحالتهم إلى الإجراءات القانونية المتبعة، تمهيداً لعرضهم على الجهات المختصة وفق التشريعات المعمول بها.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تستهدف تعزيز الرقابة على أوضاع العمالة الوافدة، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب، بما يسهم في دعم الاستقرار الأمني داخل المدن والمناطق المستهدفة.

وتأتي هذه الجهود في سياق متواصل من الحملات الأمنية التي تنفذها الأجهزة المختصة في ليبيا لمكافحة المخالفات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، وتنظيم سوق العمل، والحد من التجاوزات التي قد تؤثر على الوضع الأمني والاجتماعي.