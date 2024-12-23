الداخلية تكثف دورياتها على الحدود مع تونس وتقبض على متهم بالقتل في غريان

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أنه تم تسيير دوريات أمنية مكثفة على طول الشريط الحدودي مع دولة تونس، ابتداءً من منطقة باطن الجبل مروراً بنقطة أم الفار وصولاً إلى نقطة أبو الشول، وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة ظاهرة التهريب بجميع أشكالها، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة الحدودية.

وفي سياق آخر، تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن شرق الجبل من ضبط المدعو (م.ع.ا) المتهم بواقعة قتل وقعت اليوم بمدينة غريان.

وخلال التحقيقات اعترف المتهم بجريمة القتل بالإضافة إلى اعترافه بواقعة قتل أخرى بتاريخ 14.9.2024 بنفس المكان وواقعة اعتداء مسلح على أحد المواطنين أمام شركة الكهرباء (جليلة) مما أدى إلى إصابته في قدميه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وسيتم إحالة القضية إلى النيابة العامة .