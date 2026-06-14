الداخلية تكثّف عمليات ترحيل المهاجرين «غير الشرعيين»

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، ترحيل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من حاملي الجنسية المصرية إلى بلادهم، وذلك عبر مطار معيتيقة الدولي، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير النظاميين الذي تتبعه السلطات الليبية بشكل متواصل.

وأكدت الوزارة أن عملية الترحيل تأتي ضمن إجراءات تهدف إلى معالجة ملف الهجرة غير الشرعية وفق القوانين واللوائح المعمول بها، وبما يضمن تنظيم هذا الملف الأمني والإنساني المتواصل في البلاد.

ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود حكومية مستمرة لضبط أوضاع المهاجرين غير النظاميين داخل الأراضي الليبية، وتنفيذ عمليات ترحيل دورية بالتنسيق مع الجهات المختصة، في إطار خطة تهدف إلى الحد من تداعيات الهجرة غير الشرعية وتعزيز السيطرة على المنافذ الحدودية والمطارات.

وتشير وزارة الداخلية إلى أن البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين يتم تنفيذه بوتيرة متواصلة، مع التركيز على الالتزام الكامل بالإطار القانوني المنظم لهذا الملف، بما يضمن احترام الإجراءات الرسمية المعتمدة في التعامل مع حالات الإقامة غير النظامية.

ويعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز التحديات التي تواجه السلطات الليبية، في ظل استخدام البلاد كمنفذ عبور رئيسي نحو أوروبا، ما يدفع الجهات الأمنية إلى تكثيف عمليات الضبط والترحيل بالتعاون مع الدول المعنية.