الداخلية تكشف آخر المستجدات بشأن سير «انتخابات المجالس البلدية» وتأمينها

أكدت وزارة الداخلية أن العملية الانتخابية للمجالس البلدية تسير حتى الآن بشكل سلس ومنظم في مختلف المدن والبلديات المستهدفة.

وأن الأجهزة الأمنية بجميع مكوناتها تواصل تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين مراكز الاقتراع وحماية الناخبين والعاملين، مع انتشار أمني مكثف يشمل تسيير دوريات راجلة ومتحركة لضمان الاستقرار وتأمين أجواء الانتخاب.

ولم تُسجَّل حتى هذه اللحظة أية خروقات أو حوادث أمنية تُذكر، مما يعكس نجاح الخطة الأمنية في فرض الأمن وضمان سير العملية الانتخابية بشكل طبيعي.

وتثمن الوزارة التعاون الكبير بين المواطنين والعناصر الأمنية، والذي كان له أثر إيجابي في انسيابية العملية الانتخابية.

وتجدد وزارة الداخلية التزامها الكامل بمواصلة العمل بكل جدية حتى استكمال الانتخابات في أجواء آمنة وشفافة.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن عملية الاقتراع لانتخابات المجلس البلدي انطلقت صباح اليوم السبت في زليتن، ضمن انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثانية لعام 2025.

وتشهد بلدية زليتن إقبالاً واسعاً من الناخبين عبر 68 مركزاً انتخابياً موزعة على مختلف مناطق البلدية، وسط تأمين محكم وإشراف مباشر من مديرية أمن زليتن بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، تنفيذًا للخطة الأمنية الصادرة عن مديرية الأمن.

وتجري العملية الانتخابية في أجواء منظمة وهادئة، تعكس جاهزية الأجهزة الأمنية وحرصها على توفير أعلى درجات الانضباط، بما يضمن سير الاستحقاق الانتخابي بسلاسة وشفافية، ويعزز ثقة المواطنين في مسارهم الديمقراطي.

تأتي هذه التصريحات في ظل انطلاق الانتخابات البلدية للمجموعة الثانية التي تُجرى في 26 بلدية بالعاصمة وضواحيها، ضمن مراحل متعددة تهدف إلى بناء مؤسسات محلية ديمقراطية، وتواجه العملية الانتخابية تحديات أمنية ولوجستية كبيرة، خصوصًا في ظل وجود جماعات مسلحة وأوضاع أمنية غير مستقرة في بعض المناطق.