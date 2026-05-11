الداخلية تكشف تفاصيل نقل «متهم سوري» إلى طرابلس

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أن المدعو محمد خلف المحمد، وهو سوري الجنسية، جرى ضبطه في مدينة بنغازي قبل تسليمه إلى جهاز المباحث الجنائية، ونقله إلى العاصمة طرابلس وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن المتهم أُحيل إلى مكتب النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، مشددة على أن ما يُتداول عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن فراره لا أساس له من الصحة.

وأكدت وزارة الداخلية الليبية أن المعلومات المتداولة حول هروب المتهم تندرج ضمن إشاعات مغرضة تهدف إلى إثارة البلبلة وتشويش الرأي العام.

ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة أو المضللة، مع التأكيد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة.

ويأتي هذا التوضيح في إطار مساعي وزارة الداخلية إلى مواجهة تداول المعلومات غير الدقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعزيز التواصل الرسمي مع الرأي العام بشأن القضايا الأمنية والإجرائية.