الداخلية تكشف ملابسات حادثة «مستشفى جنزور»

ألقى مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، القبض على شخص متورط في الاعتداء على مستشفى جنزور العام، وخطف فتاة من داخل غرفة الملاحظة، في واقعة أثارت حالة من القلق داخل المرفق الصحي.

وأوضحت الوزارة أن المكتب تمكن، عبر التحري وجمع المعلومات، من كشف ملابسات الحادثة التي وقعت خلال شهر سبتمبر 2025، حيث جرى تحديد هوية الجاني بعد متابعة دقيقة، وضبطه لاحقًا من قبل أعضاء المكتب.

وخلال الاستدلال معه داخل مقر المكتب، أقر الجاني بارتكاب واقعة الاعتداء والخطف، كما كشفت التحقيقات الأولية أنه مطلوب في عدد من القضايا الأخرى، ما يعكس خطورة سجله الإجرامي.

وأشارت وزارة الداخلية إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة الجاني إلى مكتب النائب العام، لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق القانون.

ويأتي هذا التحرك الأمني في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن داخل المرافق العامة، وحماية المؤسسات الصحية، وضمان سلامة المرضى والعاملين فيها، خاصة في ظل تكرار بعض التجاوزات التي تستهدف المستشفيات.

وتُعد المستشفيات والمراكز الصحية من المرافق الحيوية التي تحظى بحماية قانونية خاصة، حيث شهدت بعض المدن الليبية خلال السنوات الماضية حوادث اعتداء متفرقة على منشآت طبية، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف إجراءاتها، وتفعيل دور مكاتب التحري والمتابعة، لضمان عدم المساس بأمن هذه المرافق، وردع أي محاولات تهدد سلامة المواطنين داخلها.