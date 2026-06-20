الداخلية تكشف نتائج حملة أمنية موسعة بالمناطق الغربية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، تنفيذ حملة أمنية واسعة داخل نطاق مديرية أمن صبراتة، استهدفت ضبط المطلوبين وأصحاب السوابق الجنائية، وذلك تنفيذًا لتعليمات الوزارة الرامية إلى ملاحقة الخارجين عن القانون وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأوضحت الوزارة أن الحملة نفذتها فرق التحري والقبض التابعة لمديرية أمن صبراتة، وفاءً لروح شهيد الواجب الرائد عبدالرؤوف أحمد التام، الذي قُتل أثناء أداء مهامه الأمنية.

وأكدت الوزارة أن عناصر الشرطة تمكنوا من إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في مواجهة رجال الأمن ومقاومتهم، ضمن تشكيل عصابي رافق قتلة الرائد عبدالرؤوف التام خلال فرارهم عقب مداهمتهم.

وأضافت أن التحريات كشفت تورط المقبوض عليهم في عدد من الوقائع الجنائية، من بينها إتلاف المال العام، وحيازة أسلحة، والاعتداء على مشروع تطوير شاطئ البحر بمنطقة تليل، الذي تنفذه البلدية ضمن خططها الخدمية والتنموية.

وأشارت الوزارة إلى أن معظم الموقوفين مطلوبون لدى مراكز الشرطة على ذمة قضايا جنائية مختلفة، تشمل القتل والسرقة وإطلاق النار، إلى جانب جرائم أخرى محل متابعة من الأجهزة الأمنية.

وبيّنت أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم، حيث أُودعوا رهن الاحتجاز لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالتهم إلى جهات الاختصاص.