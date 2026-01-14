الداخلية تناقش رفع مستوى «الانضباط الوظيفي» في الأجهزة الأمنية

عُقد بمدرج وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماع موسع برئاسة وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، ومدير مكتب وزير الداخلية، وبحضور رؤساء مكاتب التفتيش والانضباط في مختلف مكونات الوزارة.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات تعزيز دور التفتيش والمتابعة ورفع مستوى الانضباط الوظيفي، وتوحيد الإجراءات الرقابية بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها داخل الوزارة.

وأكد المشاركون على أهمية التنسيق المستمر بين مكاتب التفتيش والانضباط والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.