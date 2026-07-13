الداخلية تنشر تعليمات التحاق المقبولين بـ«المعهد العالي للضباط»

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الاثنين، موعد التحاق المقبولين بالمعهد العالي للضباط، داعية جميع الذين استكملوا إجراءات القبول إلى الالتزام بالحضور في الموعد المحدد وفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وقالت الوزارة في تنويه رسمي، إنه بناءً على تعليمات وزير الداخلية، يتعين على المقبولين الحضور والالتحاق يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2026، عند الساعة 10:00 صباحًا، بمقر ديوان وزارة الداخلية بطريق المطار.

وطالبت الوزارة المعنيين باصطحاب أمتعتهم الشخصية، والالتزام بكافة التعليمات والإجراءات المنظمة لعملية الالتحاق.

وأوضحت وزارة الداخلية أن أسماء المقبولين والتعليمات الخاصة بالالتحاق متوفرة عبر الرابطين التاليين:

الرابط الأول:

https://drive.google.com/file/d/1V0Ubm8GCzP6XHdtnK015MIhXYWtWG_1g/view

الرابط الثاني:

https://drive.google.com/file/d/1y8oXJltSGBza76JQyyjZOdxIMU5HGox1/view

وأكدت الوزارة أهمية التقيد بالموعد المحدد والتعليمات المعلنة، متمنية للمقبولين التوفيق والسداد.

خلفية:

يعد المعهد العالي للضباط إحدى المؤسسات التدريبية التابعة لوزارة الداخلية الليبية، ويختص بإعداد وتأهيل الكوادر الأمنية وفق برامج تدريبية تهدف إلى تطوير القدرات المهنية والقيادية للعناصر المنتسبة إلى القطاع الأمني.