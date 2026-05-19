الداخلية تنفذ عمليات «ترحيل منظم» لنازحين سودانيين

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، استمرار عمليات إعادة النازحين السودانيين إلى بلادهم، في إطار التعاون الإنساني بين ليبيا والسودان، ووفق تعليمات رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

وجرى نقل مجموعة من النازحين السودانيين إلى بلادهم عبر مطار معيتيقة الدولي، بعد استكمال الإجراءات التنظيمية والتنسيقية اللازمة مع السفارة السودانية، بما يضمن عودة آمنة ومنظمة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب الحكومة السودانية ورغبة النازحين في العودة إلى بلادهم، ضمن مسار إنساني يهدف إلى تنظيم عمليات العودة وتسهيلها.

كما جرى تشكيل لجنة مختصة للإشراف على تنفيذ هذه العمليات، بما يضمن الالتزام بالإطار القانوني المعتمد، وتنظيم الإجراءات المرتبطة بعودة النازحين بشكل منسق وآمن.

وتأتي هذه التحركات في سياق تعاون إنساني متواصل بين ليبيا والسودان، يهدف إلى معالجة أوضاع النازحين وتخفيف الأعباء الإنسانية الناتجة عن الأوضاع في المنطقة.