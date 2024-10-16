الداخلية تنفي تعرّض بياناتها لمحاولات اختراق

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا بشأن تعرض بيانات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لمحاولات اختراق.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن “هذه الأخبار عارية عن الصحة تماماً، وهي مجرد شائعات مغرضة تهدف إلى تضليل الرأي العام يبثها بعض ضعاف النفوس لتحقيق مصالح شخصية”.

وأكدت وزارة الداخلية أن “جميع بيانات ومنظومات منتسبيها تخضع لأعلى معايير الحماية الإلكترونية، ولم تتعرض لأي شكل من أشكال الاختراق أو التهديد الأمني، كما إن الوزارة على استعداد دائم للتصدي لأي محاولات عبثية تهدف إلى أي عمل تخريبي يمس بيناتها الإلكترونية”.

ودعت الوزارة المواطنين إلى “توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه الإشاعات المغرضة وتجنب تداول أو نشر مثل هذه الأخبار دون التحقق من مصدرها الرسمي، لما لذلك من أثر سلبي على الأمن المجتمعي”.

كما اكدت الوزارة على “التزامها بالشفافية مع المواطنين وتؤكد أنه في حال حدوث أي طارئ أو تغيير سيتم إبلاغ الجمهور عبر القنوات الرسمية”.

🔴 تنويه هام ،،، تداولت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار بشأن تعرض بيانات وزارة الداخلية لمحاولات… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الأربعاء، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤