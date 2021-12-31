الداخلية تنفي خبر إيقاف وكيل الوزارة «فرج قعيم» عن العمل

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ما تداولته عدد من وسائل الإعلام والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، من قرار صادر من وزير الداخلية بشأن إيقاف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية “فرج قعيم” عن العمل احتياطياً.

وفي بيان لها، نفت الوزارة صحة هذا القرار وأكدت بأنه مزور، كما طالبت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام بالابتعاد عن الأخبار الكاذبة وتحري الحقيقة في نقل المعلومة وأخذها من مصادرها، وعدم الانجرار وراء هذه الشائعات.

هذا وأكدت الوزارة بأنها سوف تتابع مصدر هذا القرار المزور لاتخاذ ما يفرضه القانون من إجراءات.

من جانبه أيضاً، نفى وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء “محمود سعيد”، نفياً قاطعاً الخبر الذي نسب له بتأكيده على صحة القرار المزور بشأن إيقاف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية عن العمل احتياطاً.

وأكد الوكيل بأن هذا الخبر عاري عن الصحة، وبأنه لم يدلي بأي تصريح لأي قناة.