الداخلية تنفي صحة كتاب متداول وتؤكد أنه مزوّر: نحذر من الانجرار وراء الشائعات

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، صحة كتاب متداول على مواقع التواصل الاجتماعي منسوب إليها، مؤكدة أنه مزور ولا أساس له من الصحة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، أن “ما يُروّج من مستندات أو تعليمات صادرة للمديريات بشأن إجراءات أمنية ضد جهات محددة، هو محض افتراء ولا يمثل الوزارة بأي شكل من الأشكال”.

كما أهابت الداخلية بالمواطنين الكرام عدم الانجرار خلف الشائعات المغرضة التي يروج لها بعض ضعاف النفوس، لا سيما في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المخولة بإصدار البيانات الرسمية والتعليمات الأمنية.

ودعت الوزارة الجميع إلى استقاء الأخبار من مصادرها الموثوقة والرسمية، مشددة على أن الجهات المختصة تتابع كل من يقف وراء نشر الوثائق المزورة، وستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.