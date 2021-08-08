الداخلية تنفي وقوع هجوم مسلح على بوابة الـ30 بالطريق الساحلي

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات إخبارية، حول تعرض بوابة الثلاثين الواقعة غرب مدينة سرت، لهجوم من قِبل مجموعة مسلحة قامت بطرد أعضاء الشرطة المتواجدة بالبوابة والاستيلاء على مركباتهم.

وأكدت لجنة الترتيبات الأمنية بوزارة الداخلية المنبثقة عن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، أن هذه الأخبار عارية عن الصحة، منوهة بأن البوابات والدوريات على الطريق الساحلي قائمة بعملها على أكمل وجه وأن حركة السير على الطريق العام منتظمة.

كما طالبت الوزارة المواطنين بعدم الانجرار وراء هذه الأخبار المظللة والشائعات المغرضة وعدم تداولها والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن والمواطن.