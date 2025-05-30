الداخلية تواصل تنفيذ خطتها لتعزيز الاستقرار وتأمين الخدمات الحيوية

في إطار تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة، تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية تكثيف جهودها الميدانية لضمان الأمن والاستقرار، وتوفير الخدمات للمواطنين، خصوصًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وواصلت الإدارة العامة للدعم المركزي– فرع أبوسليم تنفيذ مهامها الأمنية في المنطقة، من خلال تسيير الدوريات، ورصد أي خروقات تمس الأمن العام، بما يعكس الجاهزية العالية واستمرارية العمل الأمني على مدار الساعة.

كما يواصل أعضاء مديرية أمن جنزور، ممثلين في قسمي شرطة النجدة والمرور والتراخيص، تنفيذ مهامهم الأمنية من خلال تأمين مداخل ومخارج المدينة، وبسط السيطرة الأمنية على الطرقات العامة، وضبط المخالفات، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على النظام العام.

وفي سياق آخر، وضمن الاستعدادات الخاصة بتأمين الاحتياجات المالية للمواطنين قبيل العيد، قامت وزارة الداخلية، بتعليمات مباشرة من الوزير المكلف، وبمتابعة من مدير إدارة شؤون الآليات، بدعم هيئة أمن المرافق والمنشآت بعدد من المركبات الآلية المخصصة لنقل العملة وتأمين المصارف، في خطوة تهدف إلى توفير الدعم اللوجستي اللازم لضمان انسياب الخدمات المالية وتلبية احتياجات المواطنين.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ خططها الأمنية والخدمية، وتعزيز جاهزية الوحدات التابعة لها، بما ينعكس على تعزيز الاستقرار وحماية المرافق الحيوية، خاصة خلال المناسبات الدينية والوطنية.