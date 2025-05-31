الداخلية تواصل جهودها في تأمين مدينة مزدة وفعاليات طرابلس الرياضية

تواصل الدوريات الأمنية التابعة للغرفة الأمنية المشتركة بمدينة مزدة تنفيذ مهامها الأمنية داخل المدينة وضواحيها، في إطار الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، تُسيّر هذه الدوريات بشكل مكثف لمتابعة الأوضاع الأمنية، وضبط المخالفات والتجاوزات التي من شأنها الإخلال بالنظام العام، بما يضمن سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وفي سياق متصل، وضمن تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة لتأمين الفعاليات الرياضية، كثّفت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين مباراة فريقي الاتحاد والمدينة، التي أُقيمت اليوم الجمعة على أرضية ملعب طرابلس الدولي، من انتشارها في محيط الملعب ومداخل العاصمة ومرافقها الحيوية، وذلك لضمان سير المباراة في أجواء آمنة ومنظمة، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في أداء واجبها الوطني في حفظ الأمن، من خلال دعم وتأمين الفعاليات العامة، والعمل المشترك مع مختلف الأجهزة، بما يعكس صورة حضارية ويُعزز ثقة المواطنين في كفاءة وجاهزية الأجهزة الأمنية.