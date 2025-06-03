الداخلية تواصل جهودها لتأمين العاصمة واحتفالات البعثات الدبلوماسية

في إطار تنفيذ المهام المكلفة بها، تواصل دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تكثيف وجودها الأمني في نقاط التماس داخل العاصمة طرابلس، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على النظام العام.

وفي السياق ذاته، قامت الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية بتأمين فعاليات احتفال “يوم الجمهورية” الذي نُظّم في مقر إقامة السفير الإيطالي بطرابلس، يوم الإثنين الموافق 2 يونيو 2025م، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتأمين الفعاليات الدبلوماسية وضمان سلامة المشاركين في بيئة آمنة ومنظمة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تفعيل المهام الأمنية الموكلة لأجهزتها المختلفة، بما يعزز من ثقة المواطنين والضيوف على حد سواء، ويُرسخ استقرار العاصمة.